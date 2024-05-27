Вугар Гюльмамедов: Второй раз за 10 лет цена нефти в бюджете установлена на уровне 75 долларов

Вугар Гюльмамедов: Второй раз за 10 лет цена нефти в бюджете установлена на уровне 75 долларов

Второй раз за последние 10 лет средняя цена одного барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана установлена на уровне 75 долларов США.

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