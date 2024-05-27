Вугар Гюльмамедов: Второй раз за 10 лет цена нефти в бюджете установлена на уровне 75 долларов

Второй раз за последние 10 лет средняя цена одного барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана установлена на уровне 75 долларов США.
Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сказал в ходе обсуждения поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он сказал, что согласно прогнозу, в этом году соотношение дефицита бюджета ненефтегазового сектора к ВВП ненефтегазового сектора ожидается на уровне 25,5%.
"В пересмотренном бюджете запланирован рост поступлений по 10 источникам и сокращение по двум. Кроме того, добавлено два новых источника поступлений. Увеличение доходов бюджета происходит в основном за счет налога на прибыль юридических лиц", - добавил председатель.