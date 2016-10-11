ВТБ станет первым крупным банком, закрывшим офис в Британии из-за Брексита

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Первым крупным банком, публично заявившим о намерении сменить штаб-квартиру из-за решения Великобритании выйти из ЕС, стал российский ВТБ.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом газете The Financial Times рассказал заместитель председателя правления банка Герберт Моос.

Он пояснил, что руководство банка рассматривает несколько альтернативных вариантов для размещения европейской штаб-квартиры - это Франкфурт, Париж или Вена. Решение по этому вопросу будет принято до конца года.

Моос также рассказал, что введение санкций США и ЕС в 2014 году побудило госбанк наращивать присутствие в Азии, включая Индию, Китай и Вьетнам.