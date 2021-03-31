Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021 году

Активность в Азербайджане будет расширяться по мере стабилизации цен на нефть и роста экономики за счет инвестиций и расходов на реконструкцию на освобожденных территориях

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021 году до 2,8% по сравнению с январьским прогнозом в 1,9%, в 2022 году - до 3,9% с 4,5%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии "Data, Digitalization, and Governance".

В 2023 году рост экономики Азербайджана прогнозируется на уровне 3,4%.

«Как и в других субрегионах ЕЦА, количество новых случаев ежедневно на Южном Кавказе снова поднялся в четвертом квартале 2020 года. Больше всего пострадала Грузия, где наблюдалась серьезная вспышка - когда число случаев на душу населения растет примерно в три раза по сравнению с пиковыми темпами в Армении и Азербайджане. Однако в Армении самый высокий кумулятивный уровень смертей на душу населения на Южном Кавказе - это также единственная страна, которая не вошел в режим второй изоляции на фоне роста в конце 2020 года», - отмечается в докладе.

ВБ считает, что внедрение вакцины было затруднено на Южном Кавказе из-за задержек с закупками, но в феврале в Азербайджане началась кампания иммунизации в связи с доставкой вакцины Sinovac: «Хотя повсеместный прогресс был медленным, соглашения с фармацевтической компанией Великобритании AstraZeneca и с Россией по закупке Sputnik V может помочь процессу вакцинации до конца этого года. Высокая степень нежелания вакцинировать, особенно в Грузии, может помешать более широким усилиям по вакцинации».

Как говорится в докладе, после самого резкого обвала среди субрегионов ЕЦА в 2020 году из-за Отечественной войны между Азербайджаном и Арменией и высоких показателей инфицирования и смертности от COVID-19, на Южном Кавказе прогнозируется рост до 3,1 % в 2021 году и его ускорение до 4,2 % в 2022 году.

«Восстановление в начале 2021 года остается приглушенным, однако отражает низкий внутренний спрос из-за пандемии, а также эскалация внутриполитической напряженности в Армении и продолжающегося снижения в сфере транспорта и туризма в Грузии.

Денежно-кредитная политика также стала более жесткой, поскольку Армения и Грузия повысили ставки. В целом ожидается, что к 2022 году ВВП на душу населения останется на 7% ниже прогнозов, установленных до пандемии. Горизонт прогноза основан на потрясениях, связанных с пандемией и конфликтом, рассеивается, а также о восстановлении туризма наряду с улучшением потребительской и деловой уверенности. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода активность в Азербайджане будет расширяться по мере стабилизации цен на нефть и роста экономики за счет инвестиций и расходов на реконструкцию на освобожденных территориях. Ожидается, что соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном поможет снизить геополитическую напряженность в регионе, хотя риски для стабильности остаются», - отмечается в докладе ВБ.