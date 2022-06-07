Всемирный банк прогнозирует рост глобальной экономики на уровне 2,9% в 2022 году

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону существенного сокращения темпов роста (с ожидавшихся в январе 4,1% до 2,9%) собственные прогнозы дальнейшего развития глобальной экономики в текущем году.

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону существенного сокращения темпов роста (с ожидавшихся в январе 4,1% до 2,9%) собственные прогнозы дальнейшего развития глобальной экономики в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в докладе ВБ "Перспективы мировой экономики".

"Глобальный рост, как ожидается, замедлится с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022-м. Это существенно ниже, чем 4,1%, которые ожидались [специалистами банка] в январе", - отмечается в документе. В нем уточняется, что, согласно выводам экспертов ВБ, темпы роста мировой экономики будут, предположительно, оставаться примерно на таком уровне и в период 2023-24 годов.

Как утверждается в отчете, некоторые последствия боевых действий России в Украине наложились на ущерб от пандемии, вызванной новым коронавирусом, и "усилили замедление мировой экономики, которая вступает в то, что может стать продолжительным периодом слабого роста и повышенной инфляции".

"Война в Украине, санитарно-эпидемиологические ограничительные меры в Китае, разрыв цепочек поставок и риск стагфляции наносят удары по росту [глобальной экономики]", - заявляет президент банка Дэвид Мэлпас. С его точки зрения, сейчас важно "поощрять производство и избегать торговых ограничений".