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Джефф Тейлор: АБР наращивает потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок

Джефф Тейлор: АБР наращивает потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок Азиатский банк развития (АБР) наращивает свой потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок.
Финансы
3 мая 2024 г. 09:19
Джефф Тейлор: АБР наращивает потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок

Азиатский банк развития (АБР) наращивает свой потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил заместитель генерального директора, главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания банка.

"АБР занимает уникальное положение в регионе с точки зрения всех систем государственных закупок",- сказал он.

По словам Тейлора, банк будет использовать свои финансовые ресурсы для реализации стратегий устойчивого развития и устойчивых закупок.

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Версия на азербайджанском языке ADB dayanıqlı satınalma strategiyalarına maliyyə ayıracaq
Версия на английском языке Jeff Taylor: ADB building capacity to engage in sustainable procurement

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