Джефф Тейлор: АБР наращивает потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок

Азиатский банк развития (АБР) наращивает свой потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок.

Азиатский банк развития (АБР) наращивает свой потенциал для вовлечения в процесс устойчивых закупок.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил заместитель генерального директора, главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания банка.

"АБР занимает уникальное положение в регионе с точки зрения всех систем государственных закупок",- сказал он.

По словам Тейлора, банк будет использовать свои финансовые ресурсы для реализации стратегий устойчивого развития и устойчивых закупок.