АБР: Запасы критических минералов в ЦАРЭС создают возможности для глобального энергопроизводства

Запасы критических минералов в регионе ЦАРЭС создают возможности для глобального энергетического производства.

Запасы критических минералов в регионе ЦАРЭС создают возможности для глобального энергетического производства.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в мероприятии "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Почему важно декарбонизировать цепочку поставок в регионе ЦАРЭС - страны ЦАРЭС, в особенности Казахстан и КНР, имеют высокий уровень выброса CO2. И это имеет негативные последствия. Однако почти все страны имеют критические запасы минералов, это представляет огромные возможности для региона ЦАРЭС для диверсификации глобального энергетического производства",- сказал он.