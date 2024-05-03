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Societe Generale сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро

Societe Generale сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро Французский банк Societe Generale с начала года сократил до 700 млн евро объем подверженных кредитному риску активов, связанных с Россией.
Финансы
3 мая 2024 г. 11:45
Societe Generale сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро

Французский банк Societe Generale с начала года сократил до 700 млн евро объем подверженных кредитному риску активов, связанных с Россией.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в его отчете за I квартал.

"По состоянию на 31 марта 2024 года группа вновь сократила свой офшорный портфель в России до 0,7 млрд евро по сравнению с 0,9 млрд евро на конец 2023 года (-22%)", - говорится в документе.

Эту сумму банк относит к разряду "не работающих кредитов", коэффициент покрытия по которым составил 82% по состоянию на 31 марта 2024 года. Максимальный риск по офшорному российскому портфелю кредитов указывается в размере 200 млн евро. При этом банк напоминает, что в феврале 2024 года была продана дочерняя компания LeasePlan, и отмечает, что "больше не управляет каким-либо локальным бизнесом в этой стране [в РФ]".

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