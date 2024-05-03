Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8246 маната, курс рубля повысился на 1,1% - до 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8246 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,1176 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3326 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0916 100 Вон Республики Корея 0,1247 1 Чешская крона 0,0731 100 Чилийских песо 0,1796 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2447 1 Грузинский лари 0,6353 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1333 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1566 1 Швейцарский франк 1,8691 1 Израильский шекель 0,4573 1 Канадский доллар 1,2439 1 Кувейтский динар 5,5250 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3587 1 Мексиканское песо 0,1001 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1548 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4210 1 Сингапурский доллар 1,2563 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2408 1 Турецкая лира 0,0525 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0430 100 Японских йен 1,1115 1 Новозеландский доллар 1,0146 Золото (1 унция) 3923,4725 Серебро (1 унция) 45,4571 Платина (1 унция) 1629,3820 Палладиум (1 унция) 1590,7750 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.05.2024)