Джефф Тейлор: АБР проводит консультации с Азербайджаном по поддержке устойчивых закупок

Азиатский банк развития проводит консультации с правительством Азербайджана по согласовании плана действий, в котором банк сможет поддержать правительство в вопросе устойчивых закупок.

Азиатский банк развития (АБР) проводит консультации с правительством Азербайджана по согласованию плана действий по поддержке в вопросе устойчивых закупок.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора, главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор.

Он подчеркнул, что АБР провел диагностику и считает устойчивые закупки развивающейся практикой: "Существует целый ряд инициатив, мы ищем возможности для их реализации".

По словам Тейлора, в настоящее время в Азербайджане реализуются инициативы, которые заслуживают поддержки и внимания АБР.

АБР основан в 1966 году и имеет 68 членов, 49 из которых из региона. Азербайджан является членом АБР с 1999 года.