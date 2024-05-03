Джефф Тейлор: АБР проводит консультации с Азербайджаном по поддержке устойчивых закупок

Азиатский банк развития (АБР) проводит консультации с правительством Азербайджана по согласованию плана действий по поддержке в вопросе устойчивых закупок.
Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора, главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор.
Он подчеркнул, что АБР провел диагностику и считает устойчивые закупки развивающейся практикой: "Существует целый ряд инициатив, мы ищем возможности для их реализации".
По словам Тейлора, в настоящее время в Азербайджане реализуются инициативы, которые заслуживают поддержки и внимания АБР.
АБР основан в 1966 году и имеет 68 членов, 49 из которых из региона. Азербайджан является членом АБР с 1999 года.