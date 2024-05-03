О нас

Джефф Тейлор: АБР проводит консультации с Азербайджаном по поддержке устойчивых закупок

Джефф Тейлор: АБР проводит консультации с Азербайджаном по поддержке устойчивых закупок Азиатский банк развития проводит консультации с правительством Азербайджана по согласовании плана действий, в котором банк сможет поддержать правительство в вопросе устойчивых закупок.
Финансы
3 мая 2024 г. 10:28
Джефф Тейлор: АБР проводит консультации с Азербайджаном по поддержке устойчивых закупок

Азиатский банк развития (АБР) проводит консультации с правительством Азербайджана по согласованию плана действий по поддержке в вопросе устойчивых закупок.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора, главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор.

Он подчеркнул, что АБР провел диагностику и считает устойчивые закупки развивающейся практикой: "Существует целый ряд инициатив, мы ищем возможности для их реализации".

По словам Тейлора, в настоящее время в Азербайджане реализуются инициативы, которые заслуживают поддержки и внимания АБР.

АБР основан в 1966 году и имеет 68 членов, 49 из которых из региона. Азербайджан является членом АБР с 1999 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeff Taylor: ADB consulting with Azerbaijan to support sustainable procurement
Версия на азербайджанском языке Asiya İnkişaf Bankı dayanıqlı satınalmaları dəstəkləmək üçün Azərbaycanla məsləhətləşmələr aparır

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi