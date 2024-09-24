Всемирный банк обнародовал долю инвестиций частного сектора в декарбонизацию в Азербайджане

В Азербайджане частный сектор охватит около 70% инвестиций в декарбонизацию.

В Азербайджане частный сектор охватит около 70% инвестиций в декарбонизацию.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

По ее словам, это показывает, что частный сектор играет важную роль в усилиях по декарбонизации и адаптации не только в Азербайджане, но и во всем мире: "Дополнительные ежегодные затраты на декарбонизацию составляют 2,5 млрд долларов США. Данная цифра меньше общей суммы субсидий на ископаемое топливо в Азербайджане, то есть составляет 5,1% ВВП".