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Всемирный банк обнародовал долю инвестиций частного сектора в декарбонизацию в Азербайджане

Всемирный банк обнародовал долю инвестиций частного сектора в декарбонизацию в Азербайджане В Азербайджане частный сектор охватит около 70% инвестиций в декарбонизацию.
Финансы
24 сентября 2024 г. 12:38
Всемирный банк обнародовал долю инвестиций частного сектора в декарбонизацию в Азербайджане

В Азербайджане частный сектор охватит около 70% инвестиций в декарбонизацию.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

По ее словам, это показывает, что частный сектор играет важную роль в усилиях по декарбонизации и адаптации не только в Азербайджане, но и во всем мире: "Дополнительные ежегодные затраты на декарбонизацию составляют 2,5 млрд долларов США. Данная цифра меньше общей суммы субсидий на ископаемое топливо в Азербайджане, то есть составляет 5,1% ВВП".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda özəl sektorun dekarbonizasiya investisiyalarında payını açıqlayıb

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