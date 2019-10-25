Всемирный банк считает Азербайджан лидером по доступности кредитования

Азербайджан поднялся с 22-й позиции на 1-е место среди 190 стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка по доступности кредитования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками.

Этому способствовали создание Государственного реестра обременения движимого имущества и частного кредитного бюро, а также внесение изменений в Закон об обременении движимого имущества и Гражданский кодекс.

По показателю "начала бизнеса" страна на 9-ом месте, как и в прошлом году, индикатору обеспечения выполнения контрактов поднялся с 40-го на 28-ое место.