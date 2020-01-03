Внешние обязательства азербайджанских банков выросли почти на 4%

Внешние обязательства азербайджанских банков по состоянию на 1 декабря 2019 года составили 1 666,1 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 ноября, объем обязательств увеличился на 3,7%.

В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков сократились на 9,9%, а с начала года – на 8,9%.

Чистые зарубежные активы банков по состоянию на 1 декабря составили 4 585,3 млн манатов, что по сравнению с показателем на 1 ноября на 8,1% меньше, с началом года - на 17,2% больше, а в годовом исчислении сократились на 3%.



В отчетном периоде совокупные зарубежные активы банков, сократившись за год на 4,1%, составили 6 541,1 млн манатов. В течение месяца они сократились на 5,6%, а по сравнению с началом прошлого года выросли на 10,7%.

В Азербайджане функционируют 30 банков, два (Международный банк Азербайджана и Azer Turk Bank) из которых с государственным участием.