​Внешние обязательства банков Азербайджана сократились до 22%

Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 августа составили 1 471,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 29,4 млн манатов или 1,96% меньше по сравнению с показателем на 1 июля.

Внешние обязательства банков по сравнению с началом года сократились на 356,9 млн манатов или 19,5%, а за последний год – 413,1 млн манатов или 21,9%.

Манатные депозиты банков по сравнению с 1 июля выросли на 1,5% и на 1 августа этого года составили 7555,4 млн манатов. По сравнению с началом года это больше на 7,6%, а за последний год – 27%.

Депозиты в иностранной валюте за один месяц выросли на 0,1% и на 1 августа составили 9455,7 млн манатов. По сравнению с началом года это больше на 0,6%, за 1 год – 0,9%.

Совокупные внешние активы банков по сравнению с 1 июля сократились на 2,9% и на 1 августа составили 6 291,9 млн манатов. Это на 6,5% больше по сравнению с началом года и на 8,5% - за 1 год.

Чистые внешние активы банков составили 4 495,9 млн манатов. Это по сравнению с 1 июля на 4,7% меньше, однако по сравнению с началом года больше на 14,9%, за один год – 16,9%.