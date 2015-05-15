​Внешнеторговый оборот Азербайджана в этом году вырос на 25%

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ За первый квартал текущего года объем торговых операций с зарубежными странами, совершенных юридическими и физическими лицами Азербайджана, составил 5 812,1 млн. долларов США. Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

За рассматриваемый период объем экспорта товаров составил 58,2% (3 383,7 млн. долларов), импорт товаров - 41,8% (2 428,4 млн. долларов), в результате превышения экспорта над импортом возникло положительное сальдо в размере 955,3 млн. долларов.

Объем внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24,7%, в том числе экспорт - на 20,8%, импорт - на 36,6%. Наряду с этим, положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось в 4 раза.

На долю стран СНГ приходится 9,4%, или же 548,4 млн. долларов товарооборота, стран Евросоюза - 46,4%, или же 2 697,0 млн. долларов, других стран - 44,2%, или же 2 566,7 млн. долларов.

Импорт товаров из стран СНГ составил 19,4% (470,1 млн. долларов), стран Евросоюза - 25,4% (617,5 млн. долларов), других стран - 55,2% (1340,8 млн. долларов).

Из Азербайджана в страны СНГ было экспортировано 2,3% (78,3 млн. долларов), в страны Евросоюза - 61,5% (2079,5 млн. долларов), в другие страны - 36,2% (1225,9 млн. долларов) от общего объема товарооборота.

За первый квартал текущего года экспорт ненефтяной продукции превысил прошлогодний показатель на 38,9% и составил 474,2 млн. долларов. Из них на долю сельскохозяйственной продукции приходится 53,5%, на долю товаров промышленного назначения - 61,3% от общего объема экспорта.