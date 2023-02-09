О нас

Внесены изменения в закон "О банках" в отношении иностранных вкладчиков

Внесены изменения в закон "О банках" в отношении иностранных вкладчиков Предусматривается предоставление информации о срочных вкладах иностранцев или лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана.
Финансы
9 февраля 2023 г. 12:01
Внесены изменения в закон О банках в отношении иностранных вкладчиков

Предусматривается предоставление информации о срочных вкладах иностранцев или лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в закон ”О банках“.

Согласно проекту, к статье 41.2 закона был добавлен абзац о предоставлении соответствующему органу исполнительной власти информации о срочном вкладе иностранцев или лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны путем внесения денежных средств на основе договора срочного вклада в банк, действующий в Азербайджанской Республике.

Согласно законопроекту о внесении изменений в Миграционный кодекс, для разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана иностранцы и лица без гражданства должны иметь в банках депозит в размере не менее 200 тысяч манатов. Для получения временного вида на жительство допустимым считается депозит в размере 100 тысяч манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке  “Banklar haqqında” Qanuna əcnəbi əmanətçilərilə bağlı dəyişiklik edilir

Другие новости из категории

Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
9 февраля 2023 г. 12:17
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию
9 февраля 2023 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)
9 февраля 2023 г. 09:32
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2023)
9 февраля 2023 г. 09:10
Азербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты
ФотоАзербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты
8 февраля 2023 г. 18:13
Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года
Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года
8 февраля 2023 г. 16:49
БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии зеленых облигаций в Азербайджане
БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии "зеленых" облигаций в Азербайджане
8 февраля 2023 г. 16:47
Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета AFAD
Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета AFAD
8 февраля 2023 г. 16:14
Среднемесячная зарплата наемных работников в Баку превысила показатели по стране
Среднемесячная зарплата наемных работников в Баку превысила показатели по стране
8 февраля 2023 г. 14:13
Стамбульская фондовая биржа временно прекратит торги
Стамбульская фондовая биржа временно прекратит торги
8 февраля 2023 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi