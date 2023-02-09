Внесены изменения в закон "О банках" в отношении иностранных вкладчиков

Предусматривается предоставление информации о срочных вкладах иностранцев или лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана.

Предусматривается предоставление информации о срочных вкладах иностранцев или лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в закон ”О банках“.

Согласно проекту, к статье 41.2 закона был добавлен абзац о предоставлении соответствующему органу исполнительной власти информации о срочном вкладе иностранцев или лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны путем внесения денежных средств на основе договора срочного вклада в банк, действующий в Азербайджанской Республике.

Согласно законопроекту о внесении изменений в Миграционный кодекс, для разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана иностранцы и лица без гражданства должны иметь в банках депозит в размере не менее 200 тысяч манатов. Для получения временного вида на жительство допустимым считается депозит в размере 100 тысяч манатов.