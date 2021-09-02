Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска

Интервью первого заместителя губернатора Днепропетровской области Украины Владимира Орлова восточноевропейскому бюро Report:

Интервью восточноевропейского бюро Report c первым заместителем губернатора Днепропетровской области Украины Владимиром Орловым

- Как Вы оцениваете нынешний уровень развития отношений между регионами Азербайджана и Украины. В каких отраслях есть необходимость в углублении сотрудничества?

- Если мы говорим о развитии отношений Украины и Азербайджана или конкретно Днепропетровской области и Азербайджанской Республики, то можно говорить о том, что внешнеэкономический и торговый оборот у нас составили где-то в районе 46 млн долларов. Если брать от общей цифры, это около 6% от внешнеэкономического оборота Украины. То есть мы видим, что нам есть куда стремиться, куда идти вперед и есть куда двигаться. Плюс хотелось бы сказать, что мы очень заинтересованы в плодотворном сотрудничестве между предприятиями, между бизнесом именно Азербайджанской Республики и днепропетровскими предприятиями для того, чтобы развивался совместный бизнес, для того чтобы инвестиции азербайджанские заходили на территорию области. И мы как областная власть готовы обеспечить помощь в прохождении здесь, скажем так, всех законных процедур для оформления и ведения бизнеса, свести до минимума все бюрократические процедуры, которые необходимы именно для ведения бизнеса. Мы прекрасно все понимаем, что Днепропетровщина - это промышленный регионе. Это промышленный регион номер один в Украине - это аксиома. Но в то же время хотелось бы сказать, что мы сейчас хорошо заявляем себя как аграрный регион, развиваем другие отрасти. И если говорить так, Днепропетровщина входит в тройку лидеров по производству сельскохозяйственной продукции в Украине и в тройку лидеров среди областей, даже, по-моему номер один область-экспортер сельскохозяйственной продукции за рубеж. Поэтому нам есть где развиваться, есть где найти точки соприкосновения наших взаимоотношений и бизнеса.

- Возможно ли создать братство городов Днепропетровской области с одной из освобожденных территорий Азербайджана?

- Один из приоритетов команды губернатора области Валентина Резниченко – это сотрудничество международное и развитие направлений сотрудничества. Постоянно ведется работа администрации по направлению подписания соглашений о сотрудничестве. Но мы же все прекрасно понимаем, что прошлые годы внесли свои коррективы - пандемия, COVID-19, и поэтому работа была немножко свернута. Сейчас мы ее по новой возобновляем, для того чтобы она была возможна в том объеме, в котором она необходима. Подписание договоров о побратимстве между городами Днепропетровской области и Азербайджанской Республики возможно, но для этого в первую очередь необходима заинтересованность обеих сторон, чтобы были заинтересованы и субъекты Азербайджанской Республики субъекты Днепропетровской области. К тому же мы хотим понимать четкое видение возможного сотрудничества, т.е. в какой отрасли и куда мы двигаемся. Я хочу сказать, что если какой-то из городов нашего региона обратиться к нам за такой помощью и будет заинтересован в подписании каких-то побратимских договоров с городами Азербайджанской Республики, мы готовы оказать всевозможную помощь именно для подписания таких соглашений. Но хочу еще раз подчеркнуть, что в первую очередь это предложение должно идти от самих субъектов, от самих городов, потому что произошла реформа децентрализации, и она как раз поставила во главу угла, что не из центрального аппарата должна быть подача, а именно от самих субъектов.

- Украина находится на стадии реформ. Какие шаги предпринимает ваша область в этой реформе?

- Украина действительно развивается, развиваются реформы. Днепропетровщина не отстает. Это флагман, еще раз я повторюсь. Среди областей Украины мы идем впереди. Первое, реформа децентрализации идет у нас полным ходом. Второе, это привлечение иностранных инвестиций. Область на первом месте именно по привлечению иностранных инвестиций. Потому что, вы понимаете, крупные промышленные предприятия, крупный аграрный сектор. К нам заходят иностранные инвестиции, и инвестор здесь чувствует себя достаточно комфортно. Третье, я думаю, пока вы сюда ехали видели, – это развитие транспортной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры. То есть мы тоже не стоим в стороне от всего этого, и идет полным ходом развитие. В области активно проводится реформа децентрализации. Создано семь районов и сформировано 86 территориальных общин. Идет процесс передачи коммунальной собственности территориальным громадам для того, чтобы более эффективным было управление, более, скажем так, ситуация была на контроле у громад. Мы открываем центры предоставления административных услуг для того, чтобы любой документ был выдан в кратчайшие сроки, чтобы свести до минимума выдачу любого разрешительного документа, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

- Какой вы видите роль этнических народов, в том числе азербайджанцев, в этой реформе в целом и в развитии областной экономики в частности?

- Днепропетровщина - это мультинациональная область, я думаю вы это прекрасно знаете. Тут проживают десятки этнических групп, разных культурных, исторических, религиозных верований. И это нас не разъединяет, а мне, кажется, наоборот, даже объединяет. В области отсутствует проблема касательно ненависти по признаку национальности, религии и т.д. Но я могу сказать, что в Днепропетровской области зарегистрировано 16 азербайджанских общественных организаций. Одна из первых азербайджанских общественных организаций – это Центр азербайджанской культуры – "Азери". В 2016 году в Днепропетровской области создан Фонд развития азербайджанской культуры имени Муслима Магомаева, который занимается как раз развитием культуры и спорта у нас. Потом, я думаю, тоже не для кого не секрет, что азербайджанская диаспора, община одна из самых многочисленных у нас в регионе. В 2016 году была создана обществ организация Объединенная община азербайджанцев Днепропетровщины, в которую вошли все представители азербайджанских организаций области. В 2019 году одна из улиц города Днепра была названа в честь именно Муслима Магомаева. Также на базе университета Таможенного дела и финансов создан Азербайджанский центр при помощи посольства Азербайджана и азербайджанской диаспоры, которая у нас в регионе.

- Мы часто слышим, что в Украине представителей других наций назначают в административные сферы или выборные органы, но среди них мало азербайджанцев. Например, не так много депутатов, или работников административной сферы азербайджанской национальности.

- Нет не верю. Знаете, почему? Проанализируйте. Мэр Петихаток у нас азербайджанец Зейнал Исаев. Он, кстати, очень активный мэр, и он активный член общественных организаций азербайджанских. Мы очень плотно с ним сотрудничаем. Он очень активный член, скажем так, нашего общества, только позитивное мнение о том, как он руководит объединенной общиной. Мы движемся в этом направлении. Я же говорю, мы многонациональная область. Мы не смотрим на национальность, религиозный принцип, культурный. Если человек работает, его народ выбрал, он будет работать у нас в области полным ходом и никаких проблем 100% не будет. Вы, наверно, видели выступление президента Украины на параде независимости, который был посвящен 30-летию независимости Украины и сколько времени он перечислял те народы и народности, которые проживают на территории Украины. Днепропетровщина - это тоже часть Украины, и евреи и казахи и азербайджанцы и грузины – все нацеленности представлены в области, и никого никогда не ущемляем. Это только нас объединяет то, что мы такие многонациональные. Это только плюс нашему общению.

- Украина сегодня живет в такой период, когда идет война и нуждается в сплоченности не только самих украинцев, но и этнических меньшинств. В Украине живет много азербайджанской молодежи. У вас есть какой-то план по мобилизации этой молодежи вокруг украинской правды, чтобы они ее поддерживали?

- Во-первых, молодежь - это такая социальная активная часть социума, которую не надо поддерживать. Если она видит, что страна развивается, она непосредственно включается в работу в стране. Молодежь подталкивать никуда не надо. Благоприятные условия все созданы. Мы максимально помогаем для того, чтобы молодежные органы развивались, чтобы молодежь у нас не стояла в стороне от развития общества, политики и всего остального. Повторяюсь, что мы не разделяем по национальности, по этносу. Мы готовы работать со всеми. Это принцип президента, это принцип руководителя области и нас как людей, которые исполняют политику государства в области.

- Несколько лет назад в Украине случались криминальные и другие нападения на иностранных бизнесменов. Могут ли иностранные инвесторы спокойно инвестировать в Днепропетровскую область, не опасаясь какого-либо давления?

- Я понимаю, о чем вы говорите, это противодействие рейдерским атакам. Я с этого начинал наш разговор, что мы как областная власть заинтересованы в первую очередь в благоприятном инвестиционном климате области. Ежедневные совещания с правоохранителями, с бизнесом. Я каждый раз говорю о том, что сторона правоохранителей должна защищать честного, законного инвестора и предпринимателя. Бизнес должен работать честный, законный и прозрачный. Мы как областная власть можем убрать до минимума все бюрократические процедуры, свести на нет. Есть такая программа президента "инвестиционные няни". Если вы заходите к нам в область, мы с вами сотрудничаем, то мы вас, скажем, проведем законно по всем инстанциям для того, чтобы вы получили все разрешительные документы, чтобы открыть бизнес. Втрое - мы постоянно контролируем ситуацию не только с инвестициями, но и а вообще с каким-либо противоправными действиями со стороны определенных преступных элементов, для того чтобы этого не было у нас в области. Прокуратура области, национальная полиция области, служба безопасности нацелены только на плодотворное сотрудничество в этом направлении. Все негативные проявления мы будем категорически искоренять.