    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    • 30 августа, 2025
    • 14:03
    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Депозитный портфель банков в Азербайджане на 1 августа 2025 года оценивается в 41 млрд 776,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка, их объем по сравнению с показателем на 1 июля 2025 года снизился на 2,75%, тогда как по сравнению с показателем на конец 2024 года вырос на 3,7%, с 1 августа 2024 года - на 13%. 

    При этом 23 млрд 244,2 млн манатов или 55,6% приходится на депозиты нефинансовых организаций (+13% от показателя на 1 августа 2024 года).

    Вклады населения за год выросли на 10,7% - до 15 млрд 456,1 млн манатов, финансовых организаций - на 26%, до 3 млрд 75,8 млн манатов. 

    В структуре депозитов 22 млрд 424,6 млн манатов (+4,5% от показателя на 1 августа 2024 года) приходится на долю краткосрочных, 19 млрд 351,4 млн манатов (+24,75%) - на долгосрочные. 

