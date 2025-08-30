Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb
- 30 avqust, 2025
- 13:41
Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 776,1 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 2,75 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 3,7 %, ötən il avqustun 1-i ilə müqayisədə isə 13 % çoxdur.
Bunun 55,6 %-i, yaxud 23 milyard 244,2 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 13 % çoxdur.
İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 10,7 % artaraq 15 milyard 456,1 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 26 % artaraq 3 milyard 75,8 milyon manata çatıb.
Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 22 milyard 424,6 milyon manatı (il ərzində 4,5 % artıb) qısamüddətli, 19 milyard 351,4 milyon manatı (+24,75 %) isə uzunmüddətli olub.