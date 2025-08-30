    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 30 avqust, 2025
    • 13:41
    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 776,1 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 2,75 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 3,7 %, ötən il avqustun 1-i ilə müqayisədə isə 13 % çoxdur.

    Bunun 55,6 %-i, yaxud 23 milyard 244,2 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 13 % çoxdur.

    İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 10,7 % artaraq 15 milyard 456,1 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 26 % artaraq 3 milyard 75,8 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 22 milyard 424,6 milyon manatı (il ərzində 4,5 % artıb) qısamüddətli, 19 milyard 351,4 milyon manatı (+24,75 %) isə uzunmüddətli olub. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı   depozit   əmanətlər  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Bank deposits of Azerbaijani population rise by nearly 11%

    Son xəbərlər

    14:43

    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    İnfrastruktur
    14:22

    Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunub

    Daxili siyasət
    14:14

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:09

    Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşüb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublar

    Fərdi
    13:57

    Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıb

    Biznes
    13:56

    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Digər ölkələr
    13:41

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    13:40
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti