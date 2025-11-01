Вклады населения в азербайджанских банках выросли на 11,5%

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 17:41
    Депозитный портфель банков Азербайджана на 1 октября 2025 года составил 41 млрд 700,9 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,6% больше по сравнению с показателем на 1 сентября 2025 года, на 3,6% - по сравнению с декабрь 2024 года и на 8,8% - по сравнению с 1 октября прошлого года.

    По данным ЦБА, 53,3% портфеля банков или 22 млрд 213,5 млн манатов - это депозиты нефинансовых организаций (+3,4% от показателя на 1 октября 2024 года).

    За год банковские вклады населения и домашних хозяйств выросли на 11,5%, до 15 млрд 794,8 млн манатов, а депозиты финансовых организаций - на 37%, до 3 млрд 692,6 млн манатов.

    В структуре портфеля 22 млрд 402,5 млн манатов (снижение за год на 2%) - краткосрочные депозиты, 19 млрд 298,4 млн манатов (+25,5%) – долгосрочные.

    Лента новостей