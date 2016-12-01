Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 712,5 млн. манатов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 712,497 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 42,87 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 52,369 млн. манатов, ОАО Kredobank – 27,192 млн. манатов, ОАО Dekabank – 3,021 млн. манатов, ОАО Atrabank – 14,226 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,928 млн. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,148 млн. манатов, ОАО Gencebank - 975 тыс. манатов, ОАО Texnikabank – 120,099 млн. манатов, ЗАО Bank Standard - 425,669 млн. манатов.