​Вице-президент Всемирного банка посетит Баку

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером начнется официальный визит в Азербайджан вице-президента Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирила Мюллера.

Как сообщили Report в бакинском офисе ВБ, визит завершится в субботу.

В ходе визита в рамках знакомства с регионом С.Мюллер встретится с официальными лицами Азербайджана. Он также представит нового директора ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембо.

Отметим, что С.Мюллер занял пост вице-президента в сентябре этого года.