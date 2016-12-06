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    VİSA: Интернет-мошенничество в Азербайджане находится на низком уровне

    В этой области на каждые 100 долларов приходится примерно 3 цента

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Интернет-мошенничество в Азербайджане находится на низком уровне. Как сообщает Report, об этом заявила главный менеджер по управлению рисками стран СНГ компании VİSA İnternational Лариса Макарова.

    Л.Макарова отметила, что в сравнении с другими странами региона, безопасность банковских карт обеспечена на более высоком уровне. 

    "В Азербайджане в области интернет-мошенничество на каждые 100 долларов приходится примерно 3 цента. Это минимальная цифра по сравнению с с другими странами региона", - подчеркнула она.

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