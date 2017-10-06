Вероятность повышения ставки ФРС в декабре превысила 73%

Баку. 6 октября. REPORT.AZ / Вероятность повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) учетной ставки в декабре достигла 73,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, тремя неделями ранее этот показатель составил 46,7%.

Сделанные на прошлой неделе заявления президента США Дональда Трампа по налоговым реформам, способным повлиять на экономический рост и увеличение инвестиций местных компаний, в свою очередь, повысили ожидания по процентным ставкам.

Начальник ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что нет нужды ждать роста инфляции для повышения ставок. Руководитель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал в интервью каналу CNBC, что он сторонник повышения ставок в декабре.

Отметим, что на заседании 12-13 декабря Федрезерв объявит о своем решении по учетной ставке.