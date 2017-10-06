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    Вероятность повышения ставки ФРС в декабре превысила 73%

    Федрезерв объявит о своем решении 13 декабря

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ / Вероятность повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) учетной ставки в декабре достигла 73,3%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, тремя неделями ранее этот показатель составил 46,7%.

    Сделанные на прошлой неделе заявления президента США Дональда Трампа по налоговым реформам, способным повлиять на экономический рост и увеличение инвестиций местных компаний, в свою очередь, повысили ожидания по процентным ставкам.

    Начальник ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что нет нужды ждать роста инфляции для повышения ставок. Руководитель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал в интервью каналу CNBC, что он сторонник повышения ставок в декабре.

    Отметим, что на заседании 12-13 декабря Федрезерв объявит о своем решении по учетной ставке.

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