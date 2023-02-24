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Великобритания ввела санкции против четырех российских банков

Великобритания ввела санкции против четырех российских банков Великобритания внесла в санкционный список четыре российских банка - МТС-банк, "Санкт-Петербург", "УралСиб" и "Зенит".
Финансы
24 февраля 2023 г. 12:31
Великобритания ввела санкции против четырех российских банков

Великобритания внесла в санкционный список четыре российских банка - МТС-банк, "Санкт-Петербург", "УралСиб" и "Зенит".

Как передает Report, cоответствующий документ опубликован на сайте правительства Великобритании.

"Четыре банка, в том числе МТС, также попали под санкции в рамках сегодняшнего пакета мер. Это еще больше изолирует Россию от международной финансовой системы и поможет Великобритании и партнерам предотвратить обход санкций", - указано в документе.

Великобритания объявила о новых санкциях сегодня, 24 февраля. Помимо указанных банков, правительство также ввело ограничения против, в частности, руководителей компании "Росатом", "Алмаз-антей" и т.д. Всего санкции коснулись 92 физических и юридических лиц.

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