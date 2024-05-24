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В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов снизились на 3%

В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов снизились на 3% В Азербайджане поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-апреле этого года составили 1 млрд 979,974 млн манатов.
Финансы
24 мая 2024 г. 16:13
В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов снизились на 3%

В Азербайджане поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-апреле этого года составили 1 млрд 979,974 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 3,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За минувший год поступления от таможенных пошлин увеличились на 52,45% - до 757,021 млн манатов, поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) снизились на 22% - до 1 146,697 млн манатов, поступления от акцизов увеличились на 2% - до 63,552 млн манатов, а поступления от дорожного налога снизились на 25,4% - до 12,704 млн манатов.

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