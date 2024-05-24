Бахар Мурадова: Средняя зарплата женщин в Азербайджане меньше, чем у мужчин

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата женщин и мужчин в Азербайджане составила 739 манатов и 1 067 манатов соответственно.

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата женщин и мужчин в Азербайджане составила 739 манатов и 1 067 манатов соответственно.

Как передает Report, об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"Изменения в этих показателях, вероятно, произойдут ближе к осени. В результате проведенных мониторингов на рынке труда видно, что доля женщин растет", - отметила она.

"В настоящее время 23% частных предпринимателей в стране - женщины, 77% - мужчины. Предпринимаются шаги для изменения этого соотношения в пользу женщин. Кстати, 38% работающих в банках - женщины, 62% - мужчины", - добавила Б.Мурадова.