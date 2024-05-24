Азербайджан продвинулся в глобальном Индексе развития путешествий и туризма

Азербайджан продвинулся на семь позиций в Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума, заняв 56-е место среди 119 стран.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, будучи вторым среди стран СНГ, Азербайджан значительно улучшил позиции по четырем компонентам.

В частности, в отчете, который был подготовлен на основе данных, представленных на конец 2023 года, отмечен рост показателей по компонентам "Наличие подходящей среды", "Политика в области путешествий и туризма и условия соответствия", "Факторы, влияющие на спрос на путешествия и туризм" и "Устойчивость путешествий и туризма".