​ВБ: В сентябре ВВП Азербайджана вырос на 3%

В сентябре этого года валовой внутренний продукт Азербайджана (ВВП) увеличился на 3% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

ВВП страны за 9 месяцев вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За 9 месяцев ненефтяной сектор вырос на 3,5%, а нефтегазовый - на 1,1%. В сельскохозяйственном секторе наблюдался прогрессивный рост. В годовом сравнении данный сектор увеличился на 7,1%. Потребительский сектор также вырос в сентябре на 6,5%", - сказано в информации.

Кроме того, в сентябре цены на продовольствие в Азербайджане выросли на 5% в годовом выражении. Общий уровень инфляции, как и по данным Госкомстата, составил 2,6%. К концу года этот показатель составит около 4±2% в соответствии с целями Центрального банка Азербайджана.