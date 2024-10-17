ВБ улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане на 2024-2025 годы

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз экономического роста для Азербайджана на 2024 год, повысив его на 0,9 процентного пункта по сравнению с июньскими оценками, до 3,2%.

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз экономического роста для Азербайджана на 2024 год, повысив его на 0,9 процентного пункта по сравнению с июньскими оценками, до 3,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет ВБ по экономическим перспективам региона Европа и Центральная Азия (ЕЦА) под названием “Лучшее образование для более сильного роста”, ожидания на 2025 год также были повышены на 0,3 процентного пункта — до 2,7%, в то время как прогноз на 2026 год остался неизменным на уровне 2,4%.

Согласно оценкам банка, экономика Южного Кавказа вырастет на 4,6% в 2024 году, что станет самым быстрым темпом роста среди субрегионов ЕЦА, с улучшением на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущими прогнозами. В 2025 году ожидается рост на 3,7% (на 0,2 процентного пункта выше июньского прогноза), а в 2026 году прогноз остается на уровне 3,4%.

“В Азербайджане рост в 2024 году будет заметно выше, чем в 2023 году (1,1%), благодаря крупным государственным инвестициям. В Армении и Грузии экономика также продолжит расти выше потенциального уровня, что будет поддержано активным потреблением, инвестициями и госрасходами. Однако в Армении ожидается замедление роста до 5,5% по сравнению с 8,3% в 2023 году, что связано с нормализацией потоков мигрантов, туристов и денежных переводов из России.

В целом, в Европе и Центральной Азии прогнозируется замедление экономического роста до 3,3% в 2024 году, по сравнению с 3,5% в 2023 году, а в 2025 году до 2,6%, в 2026 году - 2,7%. Тем не менее, текущий прогноз на 2024 год на 0,3 процентного пункта выше июньских оценок из-за устойчивого внутреннего спроса в ряде стран. Несмотря на это, показатель остается ниже среднего роста в 4,1% за период 2000–2019 годов, что недостаточно для быстрого сокращения разрыва с высокодоходными странами", - говорится в отчете.

Исключая Польшу, Россию и Турцию - три крупнейшие экономики региона, на которые приходится около 75% ВВП ЕЦА, - рост прогнозируется на уровне 3,4% в 2024 году, что ниже, чем 3,7% в 2023 году. Основными драйверами экономического роста в ЕЦА остаются более высокое частное потребление и поддерживающая фискальная политика. Укрепление потребления связано с ростом реальной заработной платы, устойчивыми социальными выплатами и активным кредитованием. Государственные расходы увеличиваются благодаря повышению зарплат в госсекторе, социальной поддержке и увеличению инвестиций в инфраструктуру и оборону.

ВБ считает, что внешние условия для роста остаются менее благоприятными из-за слабого экономического подъема у основных торговых партнеров, особенно в Евросоюзе. "Восстановление экспорта замедлилось, особенно в странах, зависимых от европейских производственных цепочек, таких как Центральная Европа и Западные Балканы. Тем не менее, рост туризма остается значительным: количество международных туристов в регионе ЕЦА в 2023 году превысило допандемийные показатели и продолжает расти в 2024 году. Турция за первую половину 2024 года приняла на 30% больше туристов, чем в среднем в 2018–2019 годах. В Центральной Европе и на Западных Балканах также наблюдается увеличение турпотока - на 80% в Албании и на 15% в Болгарии по сравнению с допандемийным периодом, - говорится в отчете.