Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея "Ноль отходов"

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 21:11
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов

    В рамках проходящей в турецком городе Анталья 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) 12 ноября состоялось открытие Музея "Ноль отходов".

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева, супруги глав государств и правительств, участвующих в COP31, представители международных организаций, а также члены Консультативного совета высокого уровня ООН по нулевым отходам.

    Лента, символизирующая открытие музея, была разрезана с участием участников мероприятия.

    Созданный в рамках COP31 Фондом "Ноль отходов" Турции музей отражает путь развития в национальном и международном масштабах Проекта "Ноль отходов", основанного в 2017 году.

    Основная цель музея - усилить общественное просвещение в направлениях продления срока службы предметов, используемых в повседневной жизни, охраны природных ресурсов и сокращения отходов.

    Отметим, что предусматривается пропаганда представленного в музее опыта в международном масштабе и внесение вклада в продвижение в различных странах подхода "ноль отходов".

    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов
    В Анталье в рамках COP31 состоялось открытие Музея Ноль отходов

    Лейла Алиева Алена Алиева СОР31 Фонд Гейдара Алиева Анталья
    Фото
    COP31 çərçivəsində Sıfır Tullantı Muzeyinin açılışı olub
    Фото
    Leyla Aliyeva and Alena Aliyeva attend Zero Waste Museum opening
    MiniBoss
    44 filmi

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