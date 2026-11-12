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    РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области Украины

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 21:33
    РФ нанесла ракетный удар по объекту Нафтогаза в Черниговской области Украины

    Российские войска нанесли два ракетных удара по нефтегазовому объекту группы "Нафтогаз" в Черниговской области Украины.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

    "В результате атаки предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Сейчас оценить последствия невозможно из-за ситуации с безопасностью", – уточняется в заявлении.

    В результате атаки пострадавших и погибших нет. Все работники находились в укрытии.

    Нафтогаз Российско-украинский конфликт
    Rusiya Ukraynanın neft-qaz obyektini sıradan çıxarıb
    Russia knocks Ukrainian oil and gas facility out of operation
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