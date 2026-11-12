РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области Украины
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 21:33
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Российские войска нанесли два ракетных удара по нефтегазовому объекту группы "Нафтогаз" в Черниговской области Украины.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"В результате атаки предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Сейчас оценить последствия невозможно из-за ситуации с безопасностью", – уточняется в заявлении.
В результате атаки пострадавших и погибших нет. Все работники находились в укрытии.
Rusiya Ukraynanın neft-qaz obyektini sıradan çıxarıb
Russia knocks Ukrainian oil and gas facility out of operation
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РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области УкраиныДругие страны