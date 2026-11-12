РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области Украины

Российские войска нанесли два ракетных удара по нефтегазовому объекту группы "Нафтогаз" в Черниговской области Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В результате атаки предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Сейчас оценить последствия невозможно из-за ситуации с безопасностью", – уточняется в заявлении.

В результате атаки пострадавших и погибших нет. Все работники находились в укрытии.