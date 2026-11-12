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    Rusiya Ukraynanın neft-qaz obyektini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 22:17
    Rusiya Ukraynanın neft-qaz obyektini sıradan çıxarıb

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Çerniqov vilayətində "Naftoqaz" qrupuna məxsus neft-qaz obyektinə iki raket zərbəsi endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, hücum nəticəsində müəssisəyə ciddi ziyan dəyib, texnoloji avadanlıqlar sıradan çıxıb.

    "Təhlükəsizlik vəziyyətinə görə hazırda hücumun nəticələrini qiymətləndirmək mümkün deyil", – bəyanatda qeyd olunub.

    Hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb. Bütün işçilər hücum zamanı sığınacaqda olublar.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области Украины
    Russia knocks Ukrainian oil and gas facility out of operation
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