За последний год через Азербайджан в Армению перевезено 105 тыс. тонн грузов

С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Дублине на полях IX Саммита Европейского политического сообщества.

Транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление.

Лидеры также обсудили ход работ по развитию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута.