За последний год через Азербайджан в Армению перевезено 105 тыс. тонн грузов
Внешняя политика
- 12 ноября, 2026
- 21:23
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С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Дублине на полях IX Саммита Европейского политического сообщества.
Транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление.
Лидеры также обсудили ход работ по развитию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута.
Son bir ildə Azərbaycan ərazisindən Ermənistana ümumilikdə 105 min ton yük daşınıb
Armenia receives 105,000 tonnes of cargo via Azerbaijan since November 2025
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