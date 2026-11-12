Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    За последний год через Азербайджан в Армению перевезено 105 тыс. тонн грузов

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 21:23
    За последний год через Азербайджан в Армению перевезено 105 тыс. тонн грузов

    С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Дублине на полях IX Саммита Европейского политического сообщества.

    Транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление.

    Лидеры также обсудили ход работ по развитию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута.

    Маршрут Трампа (TRIPP) Транзит грузов Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Son bir ildə Azərbaycan ərazisindən Ermənistana ümumilikdə 105 min ton yük daşınıb
    Armenia receives 105,000 tonnes of cargo via Azerbaijan since November 2025
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