Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Армения создали рабочие группы по управлению трансграничными реками

    Экология
    • 12 ноября, 2026
    • 21:26
    Азербайджан и Армения создали рабочие группы по управлению трансграничными реками

    Между Азербайджаном и Арменией созданы рабочие группы по управлению трансграничными реками.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Дублине на полях IX Саммита Европейского политического сообщества.

    Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.

    Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей двух стран.

    Ильхам Алиев Никол Пашинян Трансграничные реки
    Azərbaycan ilə Ermənistan arasında transsərhəd çaylarla bağlı işçi qrupları yaradılıb
    Azerbaijan and Armenia set up cross-border river working groups
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