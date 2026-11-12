Азербайджан и Армения создали рабочие группы по управлению трансграничными реками
Экология
- 12 ноября, 2026
- 21:26
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Между Азербайджаном и Арменией созданы рабочие группы по управлению трансграничными реками.
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Дублине на полях IX Саммита Европейского политического сообщества.
Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.
Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей двух стран.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında transsərhəd çaylarla bağlı işçi qrupları yaradılıb
Azerbaijan and Armenia set up cross-border river working groups
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