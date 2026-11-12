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    Путин и Трамп продолжат обсуждение конфликта между РФ и Украиной в Китае

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 21:08
    Путин и Трамп продолжат обсуждение конфликта между РФ и Украиной в Китае

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены продолжить обсуждение урегулирования российско-украинского конфликта на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

    По его словам, Дональд Трамп лично уделяет внимание разрешению данного конфликта.

    "Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов", - отметил Ушаков.

    Он также сообщил, что стороны активно работают над содержанием возможной встречи лидеров России, США и Китая, которая может состояться на полях саммита АТЭС.

    "Сейчас идет активная работа по ее содержательному наполнению", - сказал помощник российского лидера.

    Отметим, что 33-я неформальная встреча лидеров экономик АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун).

    Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Putin və Tramp Çində Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin müzakirəsini davam etdirəcəklər
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