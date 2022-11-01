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ВБ работает с Азербайджаном над преобразованием и развитием национальной стратегии

ВБ работает с Азербайджаном над преобразованием и развитием национальной стратегии Всемирный банк работает с правительством Азербайджана над преобразованием и развитием национальной стратегии.
Финансы
1 ноября 2022 г. 15:48
ВБ работает с Азербайджаном над преобразованием и развитием национальной стратегии

Всемирный банк работает с правительством Азербайджана над преобразованием и развитием национальной стратегии.

Об этом в интервью Report заявила менеджер по цифровому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Николь Клинген.

"У правительства Азербайджана есть национальная стратегия развития, в которой цифровизация занимает большое место. Мы работаем с правительством над преобразованием и развитием стратегии. Сейчас мы приступаем к обсуждению вопросов развития навыков. Мы также работали над очень конкретными пунктами, касающимися законов и нормативных актов по связи", - сказала она добавив, что частью работы была и разработка широкой банковской стратегии.

"Прямо сейчас мы обсуждаем с правительством, в каких областях они хотели бы, чтобы мы участвовали больше всего и в каких областях мы могли бы быть наиболее полезными. Правительство разрабатывает план, и сейчас обсуждается вопрос о том, как наилучшим образом мы можем внести свой вклад. Азербайджан делает большую работу по обеспечению широкополосной связи по всей стране, а не только в городах, поэтому вопрос в том, как мы можем это поддержать", - добавила Клинген.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке WB working with Azerbaijan on transformation and national development strategy

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