ВБ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025-2027гг выше 2,4% в год

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста экономики Азербайджана на уровне 2,6% в 2025 году и 2,4% в 2026 году.

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста экономики Азербайджана на уровне 2,6% в 2025 году и 2,4% в 2026 году.

Как передает Report cо ссылкой на ВБ, в новом отчете банк включил прогноз роста ВВП на 2027 год. Согласно оценкам банка, в 2027 году рост экономики страны составит 2,3%.

Таким образом, среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2025-2027 годах Всемирный банк оценивает на уровне 2,43%.

На Южном Кавказе прогнозируется замедление темпа экономического роста до 3,6% в 2025 году и до 3,4% в 2026-27 годах.

"Ожидается, что на рост в Азербайджане повлияет сокращение добычи нефти на фоне ослабления мирового спроса и снижения цен на нефть. Рост в Армении и Грузии, по прогнозам, ослабнет, что отражает снижение внутреннего спроса и замедление реэкспорта", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков ВБ, ожидается, что снижение мирового спроса и цен на сырьевые товары будет иметь смешанные последствия для всего региона Европы и Центральной Азии: негативно скажется на экспортерах энергоносителей, таких как Азербайджан, Казахстан и Россия, и экспортерах металлов, особенно подверженных замедлению темпов роста Китая, таких как Таджикистан, и в то же время принесет пользу импортерам энергоносителей, таким как Турция.

Для стран Европы и Центральной Азии в целом банк ожидает замедление экономической активности: после роста на 3,6% в 2024 году в 2025 году прогнозируется замедление до 2,4%, в 2026 году - ускорение до 2,5%, а в 2027 году - 2,7%.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3,7% в 2025 году, 3,2% в 2026 году и на 3,6% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году, Moody’s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3,5% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 3%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 3,4% и 3,3% соответственно, нидерландская группа ING Group - на 2,5% в год.