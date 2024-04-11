ВБ: Профицит счета текущих операций в Азербайджане в среднесрочной перспективе составит 7,5% ВВП

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне 7,5% ВВП, чему способствуют благоприятные цены на энергоносители, в то же время ожидается стабилизация роста импорта.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне 7,5% ВВП, чему способствуют благоприятные цены на энергоносители, в то же время ожидается стабилизация роста импорта.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня апрельском докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике Европы и Центральной Азии "Раскрытие силы частного сектора".

Согласно октябрьскому прогнозу ВБ, этот показатель в 2024 году ожидался на уровне 13,5% ВВП, в 2025 году – 13% ВВП.

"Ожидается, что в 2024 году денежные переводы еще больше снизятся. Отток финансовых средств значительно сократился, поскольку репатриация капитала из компаний по добыче природного газа облегчилась. Сильная внешняя позиция страны позволила Центробанку Азербайджана накопить резервы, которые увеличились на 29% в 2023 году до 11 млрд долларов США, покрывая шестимесячный импорт",- говорится в отчете.

Отметим, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составил 8 млрд 329,4 млн долларов США или 11,5% ВВП. По сравнению с показателем 2022 года профицит сократился на 64,5% или в 2,8 раза, что связано с более низкими ценами на нефть и газ в 2023 году.

По данным платежного баланса, средняя цена на нефть в 2023 году составила 85,9 долларов США за баррель против 103,7 долларов США за баррель в 2022 году.

Профицит по нефтегазовому сектору составил 17 млрд 91,5 млн долларов США (спад на 40,4%), тогда как по ненефтегазовому сектору дефицит составил 8 млрд 762,1 млн долларов США (рост на 68,9%).