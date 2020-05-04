ВБ назначил нового вице-президента по региону Европы и Центральной Азии

Новым вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии стала гражданка Швеции Анна Бьерде (Anna Bjerde).

Как передает Report, на этом посту Анна Бьерде возглавит стратегическую, аналитическую работу Всемирного банка, а также его операционную деятельность и программы в области знаний в регионе. Она сменила на этом посту Сирила Мюллера.

До этого Анна Бьерде была директором по стратегии и операциям в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в банке. До этого она курировала стратегии ВБ, кредитование и аналитическую работу в интересах устойчивого развития, охватывающие все шесть регионов банка. Она также занимала должность вице-президента в регионе Европы и Центральной Азии в 2014-15 гг.

Анна Бьерде имеет более чем 25-летний опыт работы в области развития в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Центральной Азии, в Латинской Америке и Карибском бассейне, в Восточной Азии и Южной Азии. Она является признанным лидером в экономическом развитии, с особым интересом к инклюзивному росту и устойчивому развитию.

Она имеет опыт налаживания прочных двусторонних и многосторонних партнерских отношений. Имеет степень магистра бизнеса и экономики в Стокгольмском университете.

"На посту вице-президента по региону Европы и Центральной Азии я буду работать в тесном взаимодействии с правительствами стран-клиентов, оказывая им поддержку в достижении высоких результатов в области развития. Однако в ближайшей перспективе наше внимание сосредоточено на преодолении последствий пандемии COVID-19 для здоровья населения и экономики, - заявила Aнна Бьерде, слова которой приводятся в сообщении ВБ. - В краткосрочной перспективе мы предоставляем финансирование по ускоренной процедуре, а также реализуем инструменты политики, чтобы защитить жизнь людей и их средства к существованию".

Отметим, что на оказание помощи странам Европы и Центральной Азии для смягчения последствий COVID-19 Всемирный банк направил более 1,4 млрд долларов США. Эти средства предназначены для закупки медицинского оборудования, включая тест-системы, респираторы и аппараты ИВЛ, а также для укрепления потенциала систем здравоохранения, в том числе подготовку медицинского персонала и оказание социальной поддержки наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от COVID-19. Ряд стран региона обсуждают с Всемирным банком перспективные проекты и поддержку, которые призваны помочь им в борьбе с последствиями пандемии.