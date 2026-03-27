ВБ готовит масштабное реагирование на экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке

Всемирный банк (ВБ) намерен поэтапно внедрять механизмы ускоренного выделения финансовых ресурсов развивающимся государствам в целях содействия восстановлению от последствий ближневосточного конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ВБ.

Ряд клиентов Группы Всемирного банка из числа развивающихся рынков обратился к организации в связи с тем, что конфликт на Ближнем Востоке стал негативно сказываться на ценообразовании сырьевых товаров и логистических цепочках.

"Мы ведем совместную работу с правительствами, представителями частного сектора, региональными партнерами и иными заинтересованными сторонами с целью содействия в преодолении данного нового комплекса вызовов. Мы пристально отслеживаем динамику на мировых рынках и поддерживаем непосредственный контакт с наиболее затронутыми странами-клиентами для оценки ситуации на местах", - указывается в заявлении.

Нарушения морских транспортных маршрутов приводят к увеличению издержек, при этом риски перебоев в поставках распространяются от энергоресурсов на удобрения и прочие критически значимые сельскохозяйственные ресурсы. Стоимость сырой нефти возросла приблизительно на 40% в период с февраля по март, цены на поставки сжиженного природного газа в азиатский регион поднялись почти на две трети, а котировки азотных удобрений в марте увеличились примерно на 50%.

Группа Всемирного банка оперативно предпринимает шаги для оказания помощи государствам-клиентам в преодолении данного кризиса. "Мы готовы к масштабному реагированию, объединяя немедленную финансовую поддержку с экспертным сопровождением в сфере экономической политики и содействием частному сектору для восстановления занятости и экономического роста. Мы задействуем полный арсенал имеющихся инструментов для поддержки правительств, предприятий и домохозяйств. Наша задача - обеспечить незамедлительную помощь, используя действующий портфель проектов, инструментарий антикризисного реагирования и заблаговременно подготовленные механизмы финансирования. Мы будем поэтапно переходить к инструментам ускоренного выделения средств, базирующимся на выверенной политике в целях обеспечения восстановления", - подчеркивается в заявлении.

Посредством подразделений, ориентированных на взаимодействие с частным сектором, группа ВБ обеспечит предприятия необходимой ликвидностью, торговым финансированием и оборотным капиталом. "Очевидно, что ситуация продолжает эволюционировать, и мы не в состоянии предвидеть полный масштаб последствий. Как было отмечено ранее, чем дольше это будет длиться и чем значительнее окажется урон критически важной инфраструктуре, тем более серьезные трудности ожидают наших клиентов. Тем не менее мы преисполнены решимости оказать содействие и предпринять все возможные усилия для сохранения части того экономического прогресса, который был достигнут этими странами с таким трудом", - отмечают во Всемирном банке.