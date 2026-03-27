İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    • 27 mart, 2026
    • 17:34
    Dünya Bankı Yaxın Şərq regionundakı münaqişənin doğurduğu nəticələrin aradan qaldırılması və bərpa prosesinə dəstək göstərmək məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə vəsaitlərinin sürətləndirilmiş qaydada ayrılması mexanizmlərinin tətbiqi planlarını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Dünya Bankının rəsmi bəyanatında bildirilib.

    Dünya Bankı Qrupunun inkişaf etməkdə olan bazarlardakı bir sıra müştəriləri Yaxın Şərqdə davam edən münaqişənin xammal məhsullarının qiymətlərinin formalaşmasına və logistika zəncirlərə mənfi təsir etməsi səbəbilə quruma müraciət ediblər.

    "Biz bu yeni çağırışlar toplusunun həll edilməsinə yardım etmək üçün hökumətlər, özəl sektor nümayəndələri, regional tərəfdaşlar və digər maraqlı tərəflərlə sıx əməkdaşlıq aparırıq. Biz qlobal bazarlardakı tendensiyaları diqqətlə təhlil edirik və yerlərdəki şəraiti dəyərləndirmək üçün ən çox zərər görmüş ölkələrlə birbaşa təmasdayıq", - bəyanatda qeyd olunub.

    Dəniz nəqliyyat marşrutlarının pozulması xərclərin yüksəlməsinə səbəb olur, eyni zamanda tədarükdə fasilə riskləri enerji resurslarından gübrələrə və digər kritik əhəmiyyət daşıyan kənd təsərrüfatı resurslarına qədər geniş sahəni əhatə edir. Xam neftin qiyməti fevraldan marta qədər olan müddətdə təqribən 40 % bahalaşıb, Asiya regionuna mayeləşdirilmiş təbii qazın tədarük dəyəri demək olar ki, üçdə iki nisbətində yüksəlib, azot gübrələrinin kotirovkaları isə mart ayında təxminən 50 % artıb. Dünya Bankı Qrupu müştərisi olan dövlətlərə bu böhrandan çıxış yolu tapmaqda kömək etmək üçün təcili tədbirlər görür.

    "Biz məşğulluğun və iqtisadi inkişafın bərpası üçün təxirəsalınmaz maliyyə dəstəyini iqtisadi siyasət sahəsində ekspert müşayiəti və özəl sektora yardımla birləşdirərək genişmiqyaslı cavab tədbirlərinə hazırıq. Biz hökumətləri, müəssisələri və ev təsərrüfatlarını müdafiə etmək üçün mövcud vasitələrin tam spektrini səfərbər edirik. Bizim əsas məqsədimiz fəaliyyətdə olan layihə portfelindən, böhranlara cavab alətlərindən və əvvəlcədən işlənib hazırlanmış maliyyələşdirmə mexanizmlərindən istifadə edərək dərhal yardım təmin etməkdir. Biz bərpanın reallaşdırılması naminə dəqiqləşdirilmiş siyasətə söykənən vəsaitlərin sürətləndirilmiş ayrılması alətlərinə keçidi tədricən həyata keçirəcəyik", - bəyanatda vurğulanıb.

    Özəl sektorla qarşılıqlı əməkdaşlığa istiqamətlənmiş strukturlar vasitəsilə Dünya Bankı qrupu müəssisələri lazımi likvidlik, ticarət maliyyələşdirməsi və dövriyyə kapitalı ilə təchiz edəcək. "Aydındır ki, vəziyyət dəyişməyə doğru gedir və biz nəticələrin tam həcmini qabaqcadan proqnozlaşdıra bilmirik. Əvvəllər qeyd edildiyi kimi, bu proses nə qədər uzun sürərsə və kritik əhəmiyyətli infrastruktura dəyən zərər nə qədər böyük olarsa, müştərilərimizi bir o qədər ciddi problemlər gözləyir. Buna baxmayaraq, biz yardım göstərmək və bu ölkələrin böyük zəhmətlə nail olduğu iqtisadi nailiyyətlərin bir hissəsini qoruyub saxlamaq üçün bütün mümkün səyləri əsirgəməyəcəyimizə qətiyyətliyik", - Dünya Bankı bildirir.

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişə Logistika zəncirlərinə təsir
    ВБ готовит масштабное реагирование на экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    17:51

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: HHM sistemləri sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    17:36

    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib

    Region
    17:34

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    17:29

    İstanbulda Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti keçirilir

    Media
    17:29

    İlham Əliyev yenidənqurmadan sonra açılışı olan Dərbənddəki Azərbaycan Teatrının kollektivini təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:19

    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    17:16
    Foto

    Qubada kanalizasiya borusunun tutulması nəticəsində 10-a yaxın evi su basıb

    Hadisə
    17:12

    Əhməd əş-Şəraa gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:03

    Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti