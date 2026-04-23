    Валютные резервы Азербайджана за год увеличились почти на 16%

    Финансы
    • 23 апреля, 2026
    • 15:48
    Валютные резервы Азербайджана за год увеличились почти на 16%

    Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 апреля 2026 года составили $85 млрд 172,7 млн.

    Согласно расчетам Report, из них $73 млрд 515,9 млн (86,3%) - активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а $11 млрд 656,8 млн (13,7%) - резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    В I квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на $116,3 млн (на 0,1%). При этом активы ГНФАР сократились на $25,6 млн, тогда как валютные резервы ЦБА увеличились на $141,9 млн (на 1,2%).

    За период с 1 апреля 2025 года по 1 апреля 2026 года валютные резервы страны увеличились на $11 млрд 406 млн (15,5%), в том числе средства ГНФАР - на $10 млрд 775,7 млн (на 17,2%), валютные резервы ЦБА - на $630,3 млн (на 5,7%).

    Валютные резервы ГНФАР

    (млн долларов США)

    Валютные резервы ЦБА

    (млн долларов США)

    Валютные резервы Азербайджана

    (млн долларов США)

    01.04.2026

    73 515,9

    11 656,8

    85 172,7

    01.01.2026

    73 541,5

    11 514,9

    85 056,4

    01.10.2025

    70 161,7

    11 310,5

    81 472,2

    01.07.2025

    66 515,6

    11 153,9

    77 669,5

    01.04.2025

    62 740,2

    11 026,5

    73 766,7
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Стратегические валютные резервы Азербайджана
    Son 1 ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 16 %-ə yaxın artıb

