Son 1 ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 16 %-ə yaxın artıb
- 23 aprel, 2026
- 15:17
Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85 milyard 172,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunun 86,3 %-i və yaxud 73 milyard 515,9 milyon ABŞ dolları Dövlət Neft Fondunun (ARDNF), 13,7 %-i və yaxud 11 milyard 656,8 milyon ABŞ dolları isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) payına düşüb.
Bu ilin I rübündə ölkənin valyuta ehtiyatları 116,3 milyon ABŞ dolları və yaxud 0,1 % artıb. Belə ki, ARDNF-in valyuta ehtiyatlarında 25,6 milyon ABŞ dolları və yaxud cüzi azalma, AMB-nin valyuta ehtiyatlarında isə 141,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 1,2 % artım olub.
Son 1 ildə isə ölkənin valyuta ehtiyatları 11 milyard 406 milyon ABŞ dolları və yaxud 15,5 % artıb. İl ərzində ARDNF-in valyuta ehtiyatları 10 milyard 775,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 17,2 %, AMB-nin valyuta ehtiyatları isə 630,3 milyon ABŞ dolları və yaxud 5,7 % artım nümayiş etdirib.
|
ARDNF-in
valyuta ehtiyatları
(milyon ABŞ dolları)
|
AMB-nin
valyuta ehtiyatları
(milyon ABŞ dolları)
|
Azərbaycanın
valyuta ehtiyatları
(milyon ABŞ dolları)
|
01.04.2026
|
73 515,9
|
11 656,8
|
85 172,7
|
01.01.2026
|
73 541,5
|
11 514,9
|
85 056,4
|
01.10.2025
|
70 161,7
|
11 310,5
|
81 472,2
|
01.07.2025
|
66 515,6
|
11 153,9
|
77 669,5
|
01.04.2025
|
62 740,2
|
11 026,5
|
73 766,7