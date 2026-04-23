    Son 1 ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 16 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 23 aprel, 2026
    • 15:17
    Son 1 ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 16 %-ə yaxın artıb

    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85 milyard 172,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunun 86,3 %-i və yaxud 73 milyard 515,9 milyon ABŞ dolları Dövlət Neft Fondunun (ARDNF), 13,7 %-i və yaxud 11 milyard 656,8 milyon ABŞ dolları isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) payına düşüb.

    Bu ilin I rübündə ölkənin valyuta ehtiyatları 116,3 milyon ABŞ dolları və yaxud 0,1 % artıb. Belə ki, ARDNF-in valyuta ehtiyatlarında 25,6 milyon ABŞ dolları və yaxud cüzi azalma, AMB-nin valyuta ehtiyatlarında isə 141,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 1,2 % artım olub.

    Son 1 ildə isə ölkənin valyuta ehtiyatları 11 milyard 406 milyon ABŞ dolları və yaxud 15,5 % artıb. İl ərzində ARDNF-in valyuta ehtiyatları 10 milyard 775,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 17,2 %, AMB-nin valyuta ehtiyatları isə 630,3 milyon ABŞ dolları və yaxud 5,7 % artım nümayiş etdirib.

    ARDNF-in

    valyuta ehtiyatları

    (milyon ABŞ dolları)

    AMB-nin

    valyuta ehtiyatları

    (milyon ABŞ dolları)

    Azərbaycanın

    valyuta ehtiyatları

    (milyon ABŞ dolları)

    01.04.2026

    73 515,9

    11 656,8

    85 172,7

    01.01.2026

    73 541,5

    11 514,9

    85 056,4

    01.10.2025

    70 161,7

    11 310,5

    81 472,2

    01.07.2025

    66 515,6

    11 153,9

    77 669,5

    01.04.2025

    62 740,2

    11 026,5

    73 766,7
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Валютные резервы Азербайджана за год увеличились почти на 16%

