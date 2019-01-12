Президент Ильхам Алиев: "Валютные резервы нашей страны составляют 45 миллиардов долларов"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ «В прошлом году мы увеличили наши валютные резервы. Хотя у нас было немало расходов, мы смогли увеличить валютные резервы на 3 миллиарда долларов. Таким образом, сегодня валютные резервы нашей страны составляют 45 миллиардов долларов».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Внешний долг сократился с 22,8 процента до 19 процентов, это тоже очень позитивный факт. То есть, в настоящее время внешний долг Азербайджана составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. Поставлена задача в ближайшие годы еще больше сократить этот долг. В настоящее время подготовлена соответствующая программа по этому вопросу», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Считаю, что мы должны постепенно сокращать долг. Правда, 19 процентов сейчас тоже прекрасный показатель в мировом масштабе. Есть такие страны, в частности, развитые страны, где внешний долг составляет 100-120 процентов валового внутреннего продукта. Если в какой-то стране он составляет 50 процентов, то такая страна может считаться экономически стабильной. У нас же он составляет 19 процентов, и я считаю, что это много. Думаю, что он должен быть и будет сокращен. Конечно, если сравнить наш внешний долг с нашими валютными резервами, то можно увидеть, что валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. То есть, мы в любое время можем полностью погасить внешний долг. Это отражает нашу политику и показывает, что, хотя мы можем получать многочисленные кредиты, тем не менее, я дал указание ограничить получение кредитов, сейчас в этом нет необходимости. Как исключение в некоторых случаях мы можем получить кредит на определенную сумму лишь на техноемкие проекты. Потому что необходимости в этом нет, у нас есть и свои деньги, и наши валютные резервы увеличиваются», - отметил Глава государства.