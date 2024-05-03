Эксперт: АБР является одним из лидеров в области трансформации

Азиатский банк развития является одним из лидеров в области трансформации.

Азиатский банк развития является одним из лидеров в области трансформации.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила профессор энергетической и экологической политики школы Флетчера (Университет Тафтса) Келли Симс Галлахер в ходе мероприятия "Дорожная карта эволюции АБР: Обновление к Стратегии 2030" в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"АБР действительно выделяется как инновационный лидер в своей области, полностью принимая этот вызов. Трансформация, как мне кажется, редко происходит за счет внешних потрясений. Трансформация почти всегда должна идти изнутри. И тот факт, как АБР решает некоторые из своих внутренних проблем, я думаю, является признаком истинного мужества",- сказала она.