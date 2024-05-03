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Эксперт: АБР является одним из лидеров в области трансформации

Эксперт: АБР является одним из лидеров в области трансформации Азиатский банк развития является одним из лидеров в области трансформации.
Финансы
3 мая 2024 г. 18:43
Эксперт: АБР является одним из лидеров в области трансформации

Азиатский банк развития является одним из лидеров в области трансформации.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила профессор энергетической и экологической политики школы Флетчера (Университет Тафтса) Келли Симс Галлахер в ходе мероприятия "Дорожная карта эволюции АБР: Обновление к Стратегии 2030" в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"АБР действительно выделяется как инновационный лидер в своей области, полностью принимая этот вызов. Трансформация, как мне кажется, редко происходит за счет внешних потрясений. Трансформация почти всегда должна идти изнутри. И тот факт, как АБР решает некоторые из своих внутренних проблем, я думаю, является признаком истинного мужества",- сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “ADB transformasiya sahəsində liderlərdən biridir”

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