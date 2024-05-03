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Латортю: Климатическое финансирование АБР достигло рекордного уровня

Латортю: Климатическое финансирование АБР достигло рекордного уровня Азиатский банк развития в течение следующих 10 лет сможет привлечь 100 миллиардов долларов.
Финансы
3 мая 2024 г. 16:54
Латортю: Климатическое финансирование АБР достигло рекордного уровня

Азиатский банк развития в течение следующих 10 лет сможет привлечь 100 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом помощник министра финансов США по международным рынкам и развитию Алексия Латортю заявила в ходе мероприятия "Дорожная карта эволюции АБР: Обновление к Стратегии-2030" в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Это означает увеличение объема кредитования на 40%. Но дело не только в этом, АБР особенно активно применяет инновационные механизмы финансирования, продумывая использование гарантированных платформ для привлечения большего количества средств для борьбы с изменением климата",- сказала она.

"У нас есть план действий по борьбе с изменением климата, мы видим, что показатели АБР по борьбе с изменением климата достигли рекордного уровня в 9,5 миллиарда долларов",- добавила она.

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Версия на английском языке Latortue: ADB climate finance reaches record level

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