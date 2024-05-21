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Страховой рынок Азербайджана вырос на 16%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 16% В январе-апреле этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 542,841 млн манатов страховых взносов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
21 мая 2024 г. 15:00
Страховой рынок Азербайджана вырос на 16%

В январе-апреле этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 542,841 млн манатов страховых взносов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 209,555 млн манатов, что на 55,7% больше, чем годом ранее.

За последние 4 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 38,6 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 26 манатов.

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