Лазиз Кудратов: Узбекистан стремится повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном

Узбекистан работает над тем, чтобы повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Узбекистан работает над тем, чтобы повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов заявил на открытии II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"В августе готовится государственный визит в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе этого визита будут достигнуты серьезные результаты, которые придадут более высокий статус и уровень нашим взаимоотношениям", - сказал министр.

По его словам, правительство Узбекистана продолжит обеспечивать комфортные условия для деятельности азербайджанских компаний в стране.

Кудратов также подчеркнул важность создания в 2023 году совместной Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, указав, что это "специальный инструмент для поддержки всех инициатив".

"Третье направление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном - транспортная сфера. Налажено прямое авиасообщение, активно наращиваем перевозки через инфраструктуру Азербайджана и в этом году будет перевезено в данном направлении более 1 млн тонн узбекских грузов. В первом квартале года данный показатель составил 300 тыс. тонн. Мы признательны азербайджанской стороне за предоставленные узбекским компаниям льготы и преференции, благодаря которым мы все чаще используем данный маршрут", - отметил министр.