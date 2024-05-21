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Лазиз Кудратов: Узбекистан стремится повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном

Лазиз Кудратов: Узбекистан стремится повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном Узбекистан работает над тем, чтобы повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном.
Финансы
21 мая 2024 г. 12:58
Лазиз Кудратов: Узбекистан стремится повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном

Узбекистан работает над тем, чтобы повысить статус двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов заявил на открытии II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"В августе готовится государственный визит в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе этого визита будут достигнуты серьезные результаты, которые придадут более высокий статус и уровень нашим взаимоотношениям", - сказал министр.

По его словам, правительство Узбекистана продолжит обеспечивать комфортные условия для деятельности азербайджанских компаний в стране.

Кудратов также подчеркнул важность создания в 2023 году совместной Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, указав, что это "специальный инструмент для поддержки всех инициатив".

"Третье направление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном - транспортная сфера. Налажено прямое авиасообщение, активно наращиваем перевозки через инфраструктуру Азербайджана и в этом году будет перевезено в данном направлении более 1 млн тонн узбекских грузов. В первом квартале года данный показатель составил 300 тыс. тонн. Мы признательны азербайджанской стороне за предоставленные узбекским компаниям льготы и преференции, благодаря которым мы все чаще используем данный маршрут", - отметил министр.

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Версия на английском языке Laziz Kudratov: Uzbekistan seeks to improve bilateral co-op status with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Laziz Kudratov: “Özbəkistan Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığın statusunu yüksəltməyə çalışır”

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