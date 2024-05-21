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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 мая 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8459 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8459

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1318

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3331

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1246

1 Чешская крона

0,0747

100 Чилийских песо

0,1915

1 Китайский юань

0,2349

1 Датская крона

0,2474

1 Грузинский лари

0,6210

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1606

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1590

1 Швейцарский франк

1,8666

1 Израильский шекель

0,4621

1 Канадский доллар

1,2467

1 Кувейтский динар

5,5393

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3623

1 Мексиканское песо

0,1027

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0365

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4339

1 Сингапурский доллар

1,26413

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2532

1 Турецкая лира

0,0528

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0866

1 Новозеландский доллар

1,0371

Золото (1 унция)

4100,9525

Серебро (1 унция)

53,3307

Платина (1 унция)

1762,8150

Палладиум (1 унция)

1721,2500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.05.2024)

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