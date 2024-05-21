В Азербайджане идет подготовка к выпуску исламских финансовых инструментов

Исламский банк развития (ИБР) заинтересован в выпуске с азербайджанскими банками облигации в местной валюте с целью финансирования малого и среднего бизнеса.

Исламский банк развития (ИБР) заинтересован в выпуске с азербайджанскими банками облигации в местной валюте с целью финансирования малого и среднего бизнеса.

Об этом Report передает со ссылкой на председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслана Халилова.

«С ИБР в настоящее время также ведутся определённые консультации над приведением сукука (исламский эквивалент облигаций - особая форма финансирования, которая совмещает принципы шариатского права с современными финансовыми инструментами) в соответствии с местным законодательством. Аналогичный инструмент с недавнего времени уже применяется в Казахстане и Узбекистане. У сукука очень удобные законодательные рамки, над формированием которых сейчас ведётся работа, и внедрение их упростит выпуск исламских облигаций в Азербайджане, как со стороны ИБР, так и других финансовых институтов», - сказал Р.Халилов.

По его словам, сукук, как гибридный инструмент, имеет такую же структуру, как и пайщики.

Ввиду того, что для обращения исламских инструментов в Азербайджане пока нет законодательства, то лица, которые из-за религиозных убеждений не пользуются банковскими займами и не участвуют на рынке облигаций, могут быть вовлечены на рынок акций, считает председатель Наблюдательного совета БФБ Фарид Ахундов. По его словам, если по облигациям выплачиваются проценты, что противоречит принципам шариата, то при покупке акций (пая) делишь риски компании и в конце года получаешь доход в виде дивидендов. «Поэтому с развитием рынка акций можно будет охватить и эти слои населения», - сказал он.

По мнению Ф. Ахундова, в Азербайджане сегодня минимум 10-15% субъектов бизнеса не пользуются банковскими кредитами и имеют лишь текущие счета в банках, в Узбекистане 35% бизнеса не пользуется кредитными инструментами из-за религиозных принципов.